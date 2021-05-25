Коронавирус. Эпидситуация в Украине стабилизировалась – все области в желтой зоне: карта

Эпидемиологическая ситуация в Украине полностью стабилизировалась, сообщает пресс-служба Минздрава. Все области перешли на желтый уровень эпидемиологической опасности по распространению COVID-19.

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До вчерашнего дня, 24 мая, на оранжевом уровне эпидопасности находилась Донецкая область. Это означало, что в области могла ухудшится ситуация c заболеваемостью коронавирусом, и она могла быть переведена на красный уровень, при котором вводятся более жесткие карантинные ограничения.

На сегодня, 25 мая, все области Украины находятся на желтом уровне, во всех областях показатели эпидситуации находятся в пределах, установленных Кабмином.

1 мая 2021 года Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer.

На прошлой неделе в Украину прибыло более 120 000 доз вакцины Pfizer. Их хватит, чтобы привить около 60 000 человек.

В конце мая Румыния планирует передать Украине вакцины против коронавируса в рамках гуманитарной помощи.

За сутки в Украине выявили 2608 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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