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Коронавирус. Эпидситуация в Украине стабилизировалась – все области в желтой зоне: карта

25.05.2021, 10:18
Коронавирус. Эпидситуация в Украине стабилизировалась – все области в желтой зоне: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Винницкой ОГА

Эпидемиологическая ситуация в Украине полностью стабилизировалась, сообщает пресс-служба Минздрава. Все области перешли на желтый уровень эпидемиологической опасности по распространению COVID-19.

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До вчерашнего дня, 24 мая, на оранжевом уровне эпидопасности находилась Донецкая область. Это означало, что в области могла ухудшится ситуация c заболеваемостью коронавирусом, и она могла быть переведена на красный уровень, при котором вводятся более жесткие карантинные ограничения.

На сегодня, 25 мая, все области Украины находятся на желтом уровне, во всех областях показатели эпидситуации находятся в пределах, установленных Кабмином.

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Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19 желтая зона
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