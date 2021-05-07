Ляшко назвал даты, когда начнется повторная вакцинация от коронавируса

В мае в Украине начнут прививать второй дозой вакцины от коронавируса, главный санврач Виктор Ляшко назвал на брифинге даты.

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По словам Ляшко, график повторной вакцинации выглядит так:

– 9 мая начнут прививать тех, кто вакцинировался первой дозой препарата Pfizer (интервал между дозами – три недели);

– 11 мая – тех, кто вакцинировался препаратом Coronavac (интервал между дозами – четыре недели);

– 19 мая – тех, кто прививался вакциной Covishield (интервал – 12 недель).

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 37 967 человек, из них 37 958 получили первую дозу вакцины, девять человек – вторую.

С начала кампании по вакцинации 821 770 человек получили первую дозу вакцины, 428 – вторую.

Данные по областям (нажмите, чтобы увеличить):

За прошедшие сутки в Украине выявили 8404 новых случая коронавируса.

Глава Минздрава Степанов заявил, что Украина рассчитывает на увеличение поставок вакцины Novavax до 15 млн доз.

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Денис Юдин

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