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Ляшко назвал даты, когда начнется повторная вакцинация от коронавируса

07.05.2021, 11:25
Ляшко назвал даты, когда начнется повторная вакцинация от коронавируса - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В мае в Украине начнут прививать второй дозой вакцины от коронавируса, главный санврач Виктор Ляшко назвал на брифинге даты.

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По словам Ляшко, график повторной вакцинации выглядит так:

– 9 мая начнут прививать тех, кто вакцинировался первой дозой препарата Pfizer (интервал между дозами – три недели);

– 11 мая – тех, кто вакцинировался препаратом Coronavac (интервал между дозами – четыре недели);

– 19 мая – тех, кто прививался вакциной Covishield (интервал – 12 недель).

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 37 967 человек, из них 37 958 получили первую дозу вакцины, девять человек – вторую.

С начала кампании по вакцинации 821 770 человек получили первую дозу вакцины, 428 – вторую.

Данные по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19 CoronaVac Pfizer-BioNTech COVISHIELD вторая доза
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