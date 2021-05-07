COVID. В Украине выявили более 8000 новых случаев, большинство – в центре и на востоке

Вчера, 6 мая, в Украине выявили 8 404 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6038), выздоровели 19 453 пациента (14 351). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 3080 человек (сутками ранее – 1849), умерли 379 пациентов (374).

Официально за 6 мая было сделано 94 479 тестов на коронавирус (днем ранее – 72 373). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 39 748 (36 945), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 177 (12 460), экспресс-тестов на антиген – 40 554 (22 968).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки было выявлено в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, Киеве (611), а также Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 105 428 заболевших COVID-19: из них 1 731 162 выздоровели, 45 830 умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 611 (сутками ранее – 622);

Винницкая – 205 (147);

Волынская – 267 (161);

Днепропетровская – 622 (543);

Донецкая – 571 (599);

Житомирская – 228 (107);

Закарпатская – 124 (72);

Запорожская – 494 (357);

Ивано-Франковская – 146 (51);

Киевская – 366 (126);

Кировоградская – 67 (42);

Луганская – 232 (237);

Львовская – 256 (166);

Николаевская – 257 (210);

Одесская – 344 (329);

Полтавская – 387 (395);

Ровенская – 438 (403);

Сумская – 337 (139);

Тернопольская – 163 (101);

Харьковская – 991 (544);

Херсонская – 215 (125);

Хмельницкая – 408 (166);

Черкасская – 415 (297);

Черниговская – 116 (25);

Черновицкая – 144 (74).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

1 мая в Офисе президента сообщили, что Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19.

6 мая Минздрав назвал хронические заболевания, не являющиеся противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

В тот же день Степанов заявил, что ковидный сертификат могут запустить до 1 июля.

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Дарья Мостовая

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