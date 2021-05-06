Красная зона карантина пустеет. 7 мая ее покидают еще две области

По итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС с завтрашнего дня Запорожская и Полтавская области переходят из красной карантинной зоны в желтую. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Он отметил, что с 7 мая на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничения желтой зоны. Полный список того, в чем они заключаются, можно посмотреть здесь.

Для сравнения – со списком карантинных ограничений красной зоны можно ознакомиться тут.

4 мая из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.

На 5 мая в красной зоне эпидопасности оставались шесть областей.

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Дарья Мостовая

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