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Красная зона карантина пустеет. 7 мая ее покидают еще две области

06.05.2021, 16:57
Красная зона карантина пустеет. 7 мая ее покидают еще две области - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС с завтрашнего дня Запорожская и Полтавская области переходят из красной карантинной зоны в желтую. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Он отметил, что с 7 мая на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничения желтой зоны. Полный список того, в чем они заключаются, можно посмотреть здесь.

Для сравнения – со списком карантинных ограничений красной зоны можно ознакомиться тут.

Читайте также: Коронавирус. В Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях ослабляют карантин

Дарья Мостовая
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запорожская область Полтавская область карантин коронавирус красная зона желтая зона
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