Красная зона карантина пустеет. 7 мая ее покидают еще две области
06.05.2021, 16:57
Иллюстративное фото: depositphotos.com
По итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС с завтрашнего дня Запорожская и Полтавская области переходят из красной карантинной зоны в желтую. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Он отметил, что с 7 мая на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничения желтой зоны. Полный список того, в чем они заключаются, можно посмотреть здесь.
Для сравнения – со списком карантинных ограничений красной зоны можно ознакомиться тут.
- 4 мая из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.
- На 5 мая в красной зоне эпидопасности оставались шесть областей.
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