Коронавирус. В Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях ослабляют карантин

Харьковская и Хмельницкая области по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попали в желтую карантинную зону из красной, Черниговская – в оранжевую. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

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Новые карантинные ограничения будут установлены в областях уже с шестого мая. Полный перечень ограничений в желтой зоне можно прочитать здесь.

В оранжевой карантинной зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей.

Кроме того, запрещены прием новых смен в детские лагеря, плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры.

Ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

С 5 мая Житомирская область переходит из красной зоны карантина в желтую.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ближайшее время красную зону карантина могут покинуть Запорожская и Полтавская области.

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Станислав Стороженко

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