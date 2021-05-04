Еще четыре области в ближайшие дни могут покинуть красную зону карантина

Сегодня наблюдается улучшение эпидситуации в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. В ближайшие дни они могут выйти из красной зоны карантина. Об этом на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Голос Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из красного уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", – сказал Ляшко.

С 5 мая Житомирская область переходит из красной зоны карантина в желтую.

Вчера, 3 мая, в Украине выявили 2 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 758), выздоровели 7 815 пациентов (днем ранее – 5 550).

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.