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Житомирская область попала в оранжевую зону карантина из красной

04.05.2021, 12:41
Житомирская область попала в оранжевую зону карантина из красной - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Житомирская область по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попала в оранжевую карантинную зону из красной. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

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Ограничения оранжевой зоны будут установлены в области уже с пятого мая. Полный перечень ограничений в оранжевой зоне можно прочитать здесь.

  • 30 апреля в Харьковской облгосадминистрации заявили, что их область по показателям могла бы покинуть красную зону, но останется в ней на время майских праздников.
  • 1 мая из локдауна вышел Киев: что будет разрешено, а что – запрещено.
  • В красной зоне остались Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Станислав Стороженко
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карантин житомирская область коронавирус COVID-19
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