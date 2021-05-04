Житомирская область попала в оранжевую зону карантина из красной

Житомирская область по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попала в оранжевую карантинную зону из красной. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

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Ограничения оранжевой зоны будут установлены в области уже с пятого мая. Полный перечень ограничений в оранжевой зоне можно прочитать здесь.

30 апреля в Харьковской облгосадминистрации заявили, что их область по показателям могла бы покинуть красную зону, но останется в ней на время майских праздников.

1 мая из локдауна вышел Киев: что будет разрешено, а что – запрещено.

В красной зоне остались Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Станислав Стороженко

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