Харьковская область могла бы выйти из локдауна, но останется "красной" на время праздников

Ситуация с COVID-19 в Харьковской области стабилизируется, регион мог бы покинуть "красную" зону эпидемической опасности, но покна время ближайших праздников не будет смягчать ограничения. Об этом сказала зампредседателя ХОГА Михаил Черняк, передает сайт облгосадминистрации.

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Как отмечается, по состоянию на 30 апреля Харьковская область по расчетным показателям фактически может оставить "красную" зону.

"Вместе с тем на государственном и местном уровне принято решение оставить область в "красной" зоне в связи с тем, что мы входим в выходные и праздничные дни", – сказал Черняк.

Он обратился к жителям области с просьбой соблюдать карантинные ограничения: избегать скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты.

"Также есть просьба к представителям церквей обеспечить проведение служений на улице, открытом воздухе, соблюдая все карантинные ограничения", – сказал замглавы ХОГА.

За минувшие сутки, 29 апреля, в Харьковской области выявили 1059 новых случаев заболевания коронавирусом.

30 апреля Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" карантинную зону из "красной".

Наталия Медведева

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