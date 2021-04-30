Киевская и Николаевская области вышли из красной зоны: карта карантинных зон Украины
30.04.2021, 13:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Киевская и Николаевская области по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попали в желтую карантинную зону из красной. Об этом говорится в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.
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Ограничения желтой зоны будут установлены в областях уже с первого мая. Полный перечень ограничений в желтой зоне можно прочитать здесь.
- С 1 мая карантинные ограничения будут ослаблены в Киеве, город перейдет в желтую зону.
- Также карантин ослабляет Чернигов, хотя область пока остается в красной зоне.
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