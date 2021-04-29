UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чернигов ослабил карантин, хотя область находится в красной зоне

29.04.2021, 14:36
Чернигов ослабил карантин, хотя область находится в красной зоне - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Чернигове с сегодня, 29 апреля, смягчают карантинные ограничения, хотя область остается в красной зоне эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 29 апреля в Чернигове могут работать торговые заведения, кафе и рестораны на открытом воздухе. Также разрешено посещение спортивных секций и тренировки в спортзалах спортсменов сборных Чернигова и области для подготовки к официальным соревнованиям.

С 5 мая будут открыты детские сады и школы для учеников 1-4 классов, а также же разрешены массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе без зрителей, включенные в городской календарный план.

Исполком горсовета Чернигова рассмотрит возобновление работы городского транспорта в обычном режиме с 5 мая.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чернигов карантин коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 