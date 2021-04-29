Чернигов ослабил карантин, хотя область находится в красной зоне

В Чернигове с сегодня, 29 апреля, смягчают карантинные ограничения, хотя область остается в красной зоне эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

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С 29 апреля в Чернигове могут работать торговые заведения, кафе и рестораны на открытом воздухе. Также разрешено посещение спортивных секций и тренировки в спортзалах спортсменов сборных Чернигова и области для подготовки к официальным соревнованиям.

С 5 мая будут открыты детские сады и школы для учеников 1-4 классов, а также же разрешены массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе без зрителей, включенные в городской календарный план.

Исполком горсовета Чернигова рассмотрит возобновление работы городского транспорта в обычном режиме с 5 мая.

С 1 мая карантинные ограничения будут ослаблены в Киеве, город перейдет в желтую зону.

Денис Юдин

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