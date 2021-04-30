Коронавирус. За сутки в Украине 10 072 заболевших и в два раза больше выздоровевших
Вчера, 29 апреля, в Украине выявили 10 072 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 627), выздоровели 20 192 пациента (днем ранее – 18 442). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Были госпитализированы 3117 человек (сутками ранее – 3096), 307 пациентов умерли (сутками ранее – 387).
Официально за 29 апреля сделаны 90 101 тест на коронавирус (93 463 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 41 388 (41 499), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 731 (16 569), экспресс-тестов на антиген – 33 982 (35 395).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 069 537 заболевших COVID-19, из них 1 655 525 выздоровели, 44 085 – умерли.
Данные за сутки по Киеву и областям:
Киев – 868 (940 днем ранее);
Винницкая – 214 (276);
Волынская – 263 (345);
Днепропетровская – 930 (1021);
Донецкая – 528 (809);
Житомирская – 299 (385);
Закарпатская – 77 (141);
Запорожская – 620 (546);
Ивано-Франковская – 121 (184);
Киевская – 415 (341);
Кировоградская – 168 (174);
Луганская – 236 (271);
Львовская – 568 (667);
Николаевская – 313 (311);
Одесская – 531 (518);
Полтавская – 523 (666);
Ровенская – 403 (386);
Сумская – 331 (429);
Тернопольская – 276 (312);
Харьковская – 1059 (1203);
Херсонская – 237 (277);
Хмельницкая – 328 (461);
Черкасская – 366 (444);
Черниговская – 274 (389);
Черновицкая – 124 (131).
- 28 апреля мэр столицы Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую.
- 29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.
- Сегодня в Украину должно прибыть полмиллиона доз вакцины CoronaVac.
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