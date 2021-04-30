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Коронавирус. За сутки в Украине 10 072 заболевших и в два раза больше выздоровевших

30.04.2021, 08:17
Коронавирус. За сутки в Украине 10 072 заболевших и в два раза больше выздоровевших - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 29 апреля, в Украине выявили 10 072 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 627), выздоровели 20 192 пациента (днем ранее – 18 442). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Были госпитализированы 3117 человек (сутками ранее – 3096), 307 пациентов умерли (сутками ранее – 387).

Официально за 29 апреля сделаны 90 101 тест на коронавирус (93 463 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 41 388 (41 499), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 731 (16 569), экспресс-тестов на антиген – 33 982 (35 395).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Харьковской (1059), Днепропетровской (930) областях, Киеве (868), а также Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 069 537 заболевших COVID-19, из них 1 655 525 выздоровели, 44 085 – умерли. 

Данные за сутки по Киеву и областям:

Киев – 868 (940 днем ранее);

Винницкая – 214 (276);

Волынская – 263 (345);

Днепропетровская – 930 (1021);

Донецкая – 528 (809);

Житомирская – 299 (385);

Закарпатская – 77 (141);

Запорожская – 620 (546);

Ивано-Франковская – 121 (184);

Киевская – 415 (341);

Кировоградская – 168 (174);

Луганская – 236 (271);

Львовская – 568 (667);

Николаевская – 313 (311);

Одесская – 531 (518);

Полтавская – 523 (666);

Ровенская – 403 (386);

Сумская – 331 (429);

Тернопольская – 276 (312);

Харьковская – 1059 (1203);

Херсонская – 237 (277);

Хмельницкая – 328 (461);

Черкасская – 366 (444);

Черниговская – 274 (389);

Черновицкая – 124 (131).

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Дарья Мостовая
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киев статистика коронавирус COVID-19 области
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