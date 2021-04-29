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30 апреля в Украину прибудет 500 000 доз вакцины CoronaVac – Степанов

29.04.2021, 20:05
30 апреля в Украину прибудет 500 000 доз вакцины CoronaVac – Степанов - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Завтра, 30 апреля, в Украину прибудет 500 000 доз вакцины CoronaVac от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз", – написал Степанов.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и, с 13 апреля в Украине.
  • 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.
  • 23 апреля в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.
  • 27 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.
  • В мае, по словам Степанова, Украина получит почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

Читайте также: Эффективность препарата Sinovac в Чили – до 90% защиты от госпитализации при COVID-19

Наталия Медведева
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