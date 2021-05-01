Минздрав обновил таблицу карантинных зон: в красной остаются семь областей – инфографика

В министерстве здравоохранения обновили данные по карантинному зонированию областей Украины. На 1 мая в красной зоне остаются Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Обновленная информация была размещена на сайте МОЗ.

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В оранжевой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные были отнесены к желтой зоне.

Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь, красной зоны – тут.

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30 апреля в Харьковской облгосадминистрации заявили, что их область по показателям могла бы покинуть красную зону, но останется в ней на время майских праздников.

Сегодня, 1 мая, из локдауна вышел Киев: что будет разрешено, а что – запрещено.

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Дарья Мостовая

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