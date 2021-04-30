Проверка масок. В Укрзализныце анонсировали полицейские рейды в поездах на праздники

Полиция и военизированная охрана Укрзализныци будут проводить рейды в поездах во время майских праздников и проверять, как пассажиры носят маски. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко в эфире канала Дом.

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Шевченко отметил, что во время праздников компания будет жестко следить за соблюдением карантинных правил: в каждом поезде до и после рейсов будет проводиться специальная обработка всех контактных поверхностей. В вагонах установили санитайзеры.

По его словам, полиция и военизированная охрана УЗ будут проводить рейды, чтобы не допустить пребывания в поездах пассажиров и сотрудников компании без масок.

Шевченко сообщил, что пассажиров, которые не будут соблюдать правила, могут высадить из поезда. В то же время он отметил, что с юридической точки зрения это сложный вопрос.

"Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, то есть взять его за руку и вытащить из поезда, он не может", – пояснил Шевченко.

Представитель УЗ сказал, что для высадки с поезда пассажира без маски, который проигнорировал замечание проводника, привлекают полицию.

"У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватен, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", – сказал Шевченко.

19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине не планируют вводить "особый режим" локдауна.

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Наталия Медведева

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