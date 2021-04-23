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Степанов о Пасхе: COVID – атеист, для него нет праздников, а маска в кармане – не амулет

23.04.2021, 07:13
Степанов о Пасхе: COVID – атеист, для него нет праздников, а маска в кармане – не амулет - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на Пасху дополнительные ограничения вводить не планируют, но подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку для болезни "не существует выходных дней или праздников". Об этом он написал в Facebook.

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"Помните, что COVID – атеист, для него нет праздников, не дайте ему повода затмить светлое Воскресенье Христово", – заявил министр.

Он призвал церкви создать условия для безопасного визита верующих, а людей – праздновать Пасху "в узком семейном кругу" и носить маски правильно, потому что "это не амулет – в кармане она вас не защитит". 

Читайте также: Как церкви будут работать на Пасху. Ляшко прогнозирует "тяжелый диалог" с духовенством

Дарья Мостовая
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