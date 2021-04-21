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Коронавирус. Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху и майские праздники

21.04.2021, 14:51
Коронавирус. Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху и майские праздники - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху и на майских праздниках. Об этом он заявил во время заседания Кабмина сегодня, 21 апреля.

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По словам Шмыгаля, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но выход из очередной волны не значит, что коронавирус пропал.

"Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей," – предупредил Шмыгаль. Он призвал оставаться осмотрительными и осторожными.

Шмыгаль подчеркнул, что сознательное поведение нужно показать во время майских праздников и Пасхи (2 мая), когда массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома", – заявил он.

23 апреля празднование Пасхи будет обговариваться с Советом церквей и религиозных организаций, добавил премьер. Он высказал уверенность, что все поддержат идею праздновать с соблюдением карантинных ограничений.

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Денис Юдин
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майские праздники карантин пасха Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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