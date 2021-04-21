Коронавирус. Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху и майские праздники
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху и на майских праздниках. Об этом он заявил во время заседания Кабмина сегодня, 21 апреля.
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По словам Шмыгаля, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но выход из очередной волны не значит, что коронавирус пропал.
"Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей," – предупредил Шмыгаль. Он призвал оставаться осмотрительными и осторожными.
Шмыгаль подчеркнул, что сознательное поведение нужно показать во время майских праздников и Пасхи (2 мая), когда массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома", – заявил он.
23 апреля празднование Пасхи будет обговариваться с Советом церквей и религиозных организаций, добавил премьер. Он высказал уверенность, что все поддержат идею праздновать с соблюдением карантинных ограничений.
- Украина прошла пик весенней волны коронавируса, заявил Степанов. Однако осенняя волна COVID-19 может стать еще более угрожающей, предупредил глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей, почти везде снижается число госпитализаций. В столице локдаун продлен как минимум до мая, однако власти уже "осторожно" заявили о стабилизации ситуации с COVID-19.
- Сегодня, 21 апреля, Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.
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