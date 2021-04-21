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В Украине более 12 000 новых заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям

21.04.2021, 08:19
В Украине более 12 000 новых заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 162 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8940), больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (965) и Харьковской области (938). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также в лидерах по заболеваемости - Киевская (881 случай COVID-19 за сутки), Запорожская (845) и Днепропетровская (771) области.

За сутки в Украине умерли 429 больных коронавирусом (днем ранее – 367), выздоровели – 14 720 (12 075), госпитализированы – 4411 (2042). Было вакцинировано 15 042 украинцев (12 144).

По всей стране вчера сделали 109 007 тестов на коронавирус (77 678). Методом ПЦР – 46 746 (15 811), ИФА – 17 235 (4037), экспресс-тестом – 45 026 (7640).

С начала эпидемии в Украине выявили 1 974 118 заболевших коронавирусом. 40 796 больных COVID-19 умерли, 1 514 472 – выздоровели. Вакцинированы 477 833 человека, прошли полную вакцинацию (получили две дозы) – пятеро.

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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 965 заболевших COVID-19 за сутки/ 1650 вакцинированных;
Винницкая область – 327 / 473;
Волынская – 382 / 592;
Днепропетровская – 771 / 981;
Донецкая – 735 / 575;
Житомирская – 276 / 396;
Закарпатская – 104 / 560;
Запорожская – 845 / 822 ;
Ивано-Франковская – 106 / 466;
Киевская область – 881 / 683;
Кировоградская – 126 / 181;
Луганская – 336 / 194;
Львовская – 492 / 1576;
Николаевская – 397 / 355;
Одесская – 769 / 900;
Полтавская  – 539 / 335;
Ровенская – 616 / 485;
Сумская – 437 / 499;
Тернопольская – 269 / 339;
Харьковская – 938 / 644;
Херсонская – 171 / 411;
Хмельницкая – 717 / 715;
Черкасская – 622 / 364;
Черновицкая – 202 / 498;
Черниговская – 139 / 348.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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