Киев выходит из локдауна: что будет разрешено и что запрещено с 1 мая – инфографика
С 1 мая в Киеве отменяется "красный" уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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С завтрашнего дня возобновит работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Также начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
С 5 мая город восстановит очный учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.
Несмотря на то, что Кабмин перевел столицу в "желтую" зону эпидопасности, в КГГА информируют, что в городе будут действовать ограничительные меры, соответствующие "оранжевому" уровню.
Что остается запрещенным:
- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50% мест;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50% мест;
- перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;
- работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
- обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдения масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и персонала;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более одного человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или шести человек – для спортивных тренировочных групп;
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.
- 20 марта 2021 года в Киеве ввели локдаун. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля локдаун в Киеве продлили до конца месяца.
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