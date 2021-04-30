Киев выходит из локдауна: что будет разрешено и что запрещено с 1 мая – инфографика

С 1 мая в Киеве отменяется "красный" уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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С завтрашнего дня возобновит работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Также начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

С 5 мая город восстановит очный учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Несмотря на то, что Кабмин перевел столицу в "желтую" зону эпидопасности, в КГГА информируют, что в городе будут действовать ограничительные меры, соответствующие "оранжевому" уровню.

Что остается запрещенным:

- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50% мест;

- работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50% мест;

- перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

- проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

- работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;

- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;

- обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдения масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;

- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и персонала;

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более одного человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или шести человек – для спортивных тренировочных групп;

- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

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Наталия Медведева

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