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Коронавирус. В Украине выявили 2 472 новых случаев COVID-19

04.05.2021, 08:28
Коронавирус. В Украине выявили 2 472 новых случаев COVID-19 - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube

Вчера, 3 мая, в Украине выявили 2 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 758), выздоровели 7 815 пациентов (днем ранее – 5 550). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Были госпитализированы 1 325 человек (сутками ранее – 1591), 166 пациентов умерло (сутками ранее – 154).

Официально за 3 мая сделано 17 549 тестов на коронавирус (сутками ранее – 16 023). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 11 817 (9 298), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1 660 (1 260), экспресс-тестов на антиген – 4 072 (5 465).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Донецкой, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 088 410 заболевших COVID-19, 1 689 630 из них выздоровели, 44 916 – умерли.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, всего привиты – 756 020 человека.

Данные по областям:

Киев – 151 случай / 157 прививок;
Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;
Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;
Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;
Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;
Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;
Закарпатская – 12 случаев / 38 прививок;
Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;
Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;
Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;
Луганская область – 21 случай / 0 прививок;
Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;
Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;
Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;
Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;
Ровенская область – 58 случаев / 0 прививок;
Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;
Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;
Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;
Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;
Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;
Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;
Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.

Станислав Стороженко
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заболеваемость коронавирус COVID-19
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