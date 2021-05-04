Коронавирус. В Украине выявили 2 472 новых случаев COVID-19

Вчера, 3 мая, в Украине выявили 2 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 758), выздоровели 7 815 пациентов (днем ранее – 5 550). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Были госпитализированы 1 325 человек (сутками ранее – 1591), 166 пациентов умерло (сутками ранее – 154).

Официально за 3 мая сделано 17 549 тестов на коронавирус (сутками ранее – 16 023). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 11 817 (9 298), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1 660 (1 260), экспресс-тестов на антиген – 4 072 (5 465).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Донецкой, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 088 410 заболевших COVID-19, 1 689 630 из них выздоровели, 44 916 – умерли.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, всего привиты – 756 020 человека.

Данные по областям:

Киев – 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская – 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;

Луганская область – 21 случай / 0 прививок;

Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область – 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.

28 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую.

29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.

Станислав Стороженко

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