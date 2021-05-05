Коронавирус. В красной зоне эпидопасности остались шесть областей: таблица

В красной зоне эпидемиологической опасности остаются шесть областей. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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Желтый уровень эпидопасности присвоен Киеву и 10 областям: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

В оранжевой зоне остаются восемь областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская.. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

Красный уровень эпидопасности присвоен шести областям: Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Сегодня, 5 мая 2021 года, Житомирская область перешла из красной зоны карантина в желтую.

Также сегодня откроются детские сады и школы в Киеве.

В ближайшее время из красной зоны эпидопасности могут выйти еще четыре области.

Денис Юдин

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