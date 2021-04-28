Киев не будет продлевать учебный год на лето, а с 5 мая начнется очное обучение – КГГА

В школах Киева не будут продлевать учебный процесс на лето, а с 5 мая учащиеся вернутся к очному обучению. Об этом сообщил в Facebook замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Монриевский со ссылкой на решение городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

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Он отметил, что с 5 мая учебные заведения Киева заработают в обычном режиме.

По словам замглавы КГГА, столичные школы, детские садики, учреждения профессионально-технического образования, колледжи, внешкольные учреждения и высшие учебные заведения вернутся к очному обучению со следующей недели.

"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах удлинять учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", – написал Мондриевский.

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Он добавил, что с 5 мая начнется прием документов в первые классы и будет восстановлена рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи; период приема документов сокращаться не будет.

Ранее сегодня, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая.

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Наталия Медведева

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