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Гуманитарная помощь. Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса – МИД

22.05.2021, 20:39
Гуманитарная помощь. Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса – МИД - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)

Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Укринформу заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

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По словам Боднара, Румыния планирует передать Украине партию вакцины от коронавируса в рамках гуманитарной помощи в конце мая.

Боднар отметил, что от перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca не отказывается и Польша. Задержка произошла из-за того, что Польша не получала вакцину от поставщиков, отметил Боднар, но вопрос остается актуальным. Замглавы МИД допустил, что передача вакцины будет проходить частями.

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Денис Юдин
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гуманитарная помощь Василий Боднар вакцина Румыния коронавирус COVID-19
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