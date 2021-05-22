Гуманитарная помощь. Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса – МИД

Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Укринформу заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

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По словам Боднара, Румыния планирует передать Украине партию вакцины от коронавируса в рамках гуманитарной помощи в конце мая.

Боднар отметил, что от перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca не отказывается и Польша. Задержка произошла из-за того, что Польша не получала вакцину от поставщиков, отметил Боднар, но вопрос остается актуальным. Замглавы МИД допустил, что передача вакцины будет проходить частями.

1 мая 2021 года стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer.

20 мая число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 1 млн.

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Денис Юдин

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