Гуманитарная помощь. Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса – МИД
22.05.2021, 20:39
Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)
Румыния передаст Украине партию вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Укринформу заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.
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По словам Боднара, Румыния планирует передать Украине партию вакцины от коронавируса в рамках гуманитарной помощи в конце мая.
Боднар отметил, что от перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca не отказывается и Польша. Задержка произошла из-за того, что Польша не получала вакцину от поставщиков, отметил Боднар, но вопрос остается актуальным. Замглавы МИД допустил, что передача вакцины будет проходить частями.
- 1 мая 2021 года стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer.
- 20 мая число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 1 млн.
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