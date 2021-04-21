Минздрав договаривается с Польшей о заказе для Украины 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина ведет переговоры о закупке с помощью Польши вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Об этом сообщил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает пресс-служба МОЗ.

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Стороны обсуждают дополнительный заказ и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

По словам Иващенко, Украина инициировала свое участие в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель – осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", – сказал замминистра.

Предполагается, что страна, которая согласится быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

В Украине делают прививки вакциной CoronaVac (от китайской компании Sinovac) и Covishield (Oxford-AstraZeneca).

16 апреля 2021 года в Украину прибыла партия вакцины Pfizer.

20 апреля в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи. Ожидается поставка 327 000 доз в рамках программы COVAX.

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Наталия Медведева

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