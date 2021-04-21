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Минздрав договаривается с Польшей о заказе для Украины 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

21.04.2021, 18:41
Минздрав договаривается с Польшей о заказе для Украины 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)

Украина ведет переговоры о закупке с помощью Польши вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Об этом сообщил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает пресс-служба МОЗ.

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Стороны обсуждают дополнительный заказ и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

По словам Иващенко, Украина инициировала свое участие в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

"Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель – осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", – сказал замминистра.

Предполагается, что страна, которая согласится быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

  • В Украине делают прививки вакциной CoronaVac (от китайской компании Sinovac) и Covishield (Oxford-AstraZeneca). 
  • 16 апреля 2021 года в Украину прибыла партия вакцины Pfizer.
  • 20 апреля в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи. Ожидается поставка 327 000 доз в рамках программы COVAX.

Читайте также: Ученые оценили иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield – исследование

Наталия Медведева
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AstraZeneca коронавирус вакцина вакцинация польша
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