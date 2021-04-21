В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи – Степанов

В Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи. Об этом вчера, 20 апреля, в эфире телеканала ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Поставка 367 000 доз вакцины в рамках программы COVAX запланирована на четверг, 22 апреля.

Часть партии будет оставлена для вакцинации второй дозой тех, кто уже вакцинировался препаратом CoviShield, остальные дозы используют для первой прививки.

Сейчас в Украине делают прививки вакциной CoronaVac (от китайской компании Sinovac) и Covishield (Oxford-AstraZeneca).

16 апреля 2021 года в Украину прибыла партия вакцины Pfizer.

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Денис Юдин

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