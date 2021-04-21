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В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи – Степанов

21.04.2021, 08:49
В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи – Степанов - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)

В Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи. Об этом вчера, 20 апреля, в эфире телеканала ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Поставка 367 000 доз вакцины в рамках программы COVAX запланирована на четверг, 22 апреля.

Часть партии будет оставлена для вакцинации второй дозой тех, кто уже вакцинировался препаратом CoviShield, остальные дозы используют для первой прививки.

Читайте мнение: Между Pfizer и AstraZeneca началась "первая тромбозная война". Это ожидаемо

Денис Юдин
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вакцина регистрация максим степанов коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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