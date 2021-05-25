UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, Киев снова в лидерах

25.05.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, Киев снова в лидерах - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 24 мая, в Украине выявили 2608 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1334), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (402) и Львовской области (214). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом - Запорожская (206 случаев COVID-19), Киевская (170) и Днепропетровская (168) области.

По всей Украине за сутки умерли 249 больных COVID-19 (днем ранее – 68), выздоровели – 17 504 (6999), были госпитализированы – 854 (1019).

За сутки провели 52 279 тестов на коронавирус (16 097): методом ПЦР – 23 440 (8684), ИФА – 12 650 (1462), экспресс-тестов на антиген – 16 189 (5951).

Читайте также: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без

На утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 186 463 заболевших коронавирусом, 49 685 из них умерли и 1 975 064 выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 402 заболевших за сутки (днем ранее – 125);
Винницкая область – 47 (39);
Волынская – 92 (67);
Днепропетровская – 168 (190);
Донецкая – 75 (42);
Житомирская – 33 (48);
Закарпатская – 38 (семь);
Запорожская – 206 (54);
Ивано-Франковская – 38 (35);
Киевская – 170 (75);
Кировоградская – 25 (четыре);
Луганская – 56 (13);
Львовская – 214 (41);
Николаевская – 139 (151);
Одесская – 75 (29);
Полтавская – 112 (семь);
Ровенская – 138 (46);
Сумская – 32 (33);
Тернопольская – 53 (55);
Харьковская – 153 (101);
Херсонская – 22 (26);
Хмельницкая – 118 (16);
Черкасская – 106 (69);
Черновицкая – 39 (35);
Черниговская – 57 (26).

Читайте также: Ляшко назвал даты, когда начнется повторная вакцинация от коронавируса

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 