Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, Киев снова в лидерах
За прошедшие сутки, 24 мая, в Украине выявили 2608 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1334), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (402) и Львовской области (214). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом - Запорожская (206 случаев COVID-19), Киевская (170) и Днепропетровская (168) области.
По всей Украине за сутки умерли 249 больных COVID-19 (днем ранее – 68), выздоровели – 17 504 (6999), были госпитализированы – 854 (1019).
За сутки провели 52 279 тестов на коронавирус (16 097): методом ПЦР – 23 440 (8684), ИФА – 12 650 (1462), экспресс-тестов на антиген – 16 189 (5951).
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На утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 186 463 заболевших коронавирусом, 49 685 из них умерли и 1 975 064 выздоровели.
Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 402 заболевших за сутки (днем ранее – 125);
Винницкая область – 47 (39);
Волынская – 92 (67);
Днепропетровская – 168 (190);
Донецкая – 75 (42);
Житомирская – 33 (48);
Закарпатская – 38 (семь);
Запорожская – 206 (54);
Ивано-Франковская – 38 (35);
Киевская – 170 (75);
Кировоградская – 25 (четыре);
Луганская – 56 (13);
Львовская – 214 (41);
Николаевская – 139 (151);
Одесская – 75 (29);
Полтавская – 112 (семь);
Ровенская – 138 (46);
Сумская – 32 (33);
Тернопольская – 53 (55);
Харьковская – 153 (101);
Херсонская – 22 (26);
Хмельницкая – 118 (16);
Черкасская – 106 (69);
Черновицкая – 39 (35);
Черниговская – 57 (26).
- 1 мая 2021 года Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer.
- На прошлой неделе в Украину прибыло более 120 000 доз вакцины Pfizer. Их хватит, чтобы привить около 60 000 человек.
- В конце мая Румыния планирует передать Украине вакцины против коронавируса в рамках гуманитарной помощи.
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