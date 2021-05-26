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Сколько вакцинированных в США все равно заболели коронавирусом: данные CDC

26.05.2021, 11:09
Сколько вакцинированных в США все равно заболели коронавирусом: данные CDC - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Среди 101 млн полностью привитых от коронавируса людей в США на конец апреля инфицировались и/или заболели COVID-19 всего 10 262 человека (0,01%). Статистику случаев "прорывной" инфекции показали Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

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Всего с 24 по 30 апреля в стране было зафиксировано ~355 000 случаев ковида.

63% случаев "прорывной" инфекции были зафиксированы у женщин. Средний возраст пациентов составлял 58 лет. По предварительным данным, 27% случаев протекали бессимптомно.

СПРАВКА. "Прорывная" инфекция определяется как обнаружение РНК или антигена SARS-CoV-2 в респираторном образце, взятом ≥14 дней после получения всех рекомендуемых доз вакцины против COVID-19.

10% пациентов госпитализировали, 2% умерли. Среди госпитализированных у 29% не было симптомов или они попали в больницу по причинам, не связанным с COVID-19.

Средний возраст умерших – 82 года. 18% из них не имели симптомов или умерли по причинам, не связанным с COVID-19.

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Данные о геноме патогена были доступны для 5% случаев. У 64% пациентов были мутантные варианты вируса. "Британский" штамм B.1.1.7 – у 56%, "калифорнийский" B.1.429 – 25% и еще один "калифорнийский" B.1.427 – 8%, "бразильский" P.1 – 8%, "южноафриканский" B.1.351 – 4%.

Начиная с 1 мая 2021 года CDC перешел от мониторинга всех зарегистрированных случаев "прорыва вакцины" к расследованию только тех пациентов, которые госпитализированы или умерли.

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Евгений Пилипенко
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