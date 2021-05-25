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Иммунитет | Хорошая новость. Если легко переболел ковидом – защищен теперь надолго: новое исследование

25.05.2021, 14:17
Хорошая новость. Если легко переболел ковидом – защищен теперь надолго: новое исследование - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Иммунитет подавляющего большинства легко переболевших COVID-19, похоже, обеспечивает им очень длительную защиту от повторного заболевания. У них развиваются вырабатывающие антитела клетки, которые могут сохраняться в течение всей жизни, пишут в принятой к публикации в журнале Nature статье американские ученые.

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Авторы отмечают, что еще осенью 2020 года появились сообщения, что антитела "быстро падают" после болезни, и этот ничуть не сенсационный факт многие СМИ подавали (и подают) как недолговечность иммунитета.

"Это неверное толкование данных. То, что уровень антител снижается после острой фазы инфекции – это нормально", – заявили исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Ученые объясняют, что в острой фазе болезни вырабатывающие антитела иммунные клетки быстро размножаются и циркулируют в крови, повышая уровень антител "до заоблачных значений".

Как только организм побеждает инфекцию, почти все такие клетки "утилизируются", и уровень антител, соответственно, падает. В костный мозг при этом мигрирует небольшая популяция этих клеток (долгоживущие плазматические клетки). Они оседают там и постоянно выделяют в кровь минимальные уровни антител, чтобы при следующей встрече "сигнализация" сработала уже оперативно – и кровоток снова насытили высокими уровнями антител.

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В исследовании приняли участие 77 переболевших ковидом. У большинства были легкие случаи COVID-19; только шестерых госпитализировали в острой фазе.

Через семь-восемь месяцев после болезни у 18 участников взяли образцы костного мозга. Пятеро из них сдали образцы на 11-й месяц после болезни. Для сравнения были получены образцы от 11 неболевших COVID-19.

15 из 19 образцов костного мозга переболевших содержали продуцирующие антитела клетки, "заточенные" под коронавирус. Их нашли и у всех пятерых, кто сдавал образцы на 11-й месяц. Ни у одного из 11 неболевших их не было.

Авторы подчеркивают: "Эти клетки не делятся: они неподвижны, просто сидят в костном мозге и секретируют антитела, и будут продолжать делать это бесконечно. Это убедительное свидетельство длительного иммунитета".

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Ученые предположили, что бессимптомно переболевшие также могут остаться с длительным иммунитетом. При этом еще предстоит выяснить, как долго защищены от реинфекции те, кто перенес более тяжелую форму COVID-19 (слишком сильное воспаление может привести к нарушению иммунного ответа).

Сейчас эта группа изучает, дает ли вакцинация такие же долгоживущие клетки.

Евгений Пилипенко
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