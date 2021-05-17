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В Турции ослабляют карантин. Изменения коснутся кафе, магазинов и транспорта: подробности

17.05.2021, 10:25
В Турции ослабляют карантин. Изменения коснутся кафе, магазинов и транспорта: подробности - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Турции решили немного ослабить карантинные ограничения, увеличив часы работы кафе, магазинов и продуктовых рынков. Также частично будет снят запрет на поездки между городами. Изменения ввели пока временно – на период с 17 мая по 1 июня. Об этом говорится на сайте турецкого Министерства внутренних дел.

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Комендантский час

Выходить из дома по-прежнему нельзя будет с 21:00 по 05:00 в будни и круглосуточно в выходные дни. Появляться на улице в это время смогут лишь туристы и те, кто идет на работу – при условии предъявления соответствующей справки от работодателя.  

Пожилым людям старше 65 лет, которые еще не прошли вакцинацию, разрешили выходить из дома только по будним дням с 10:00 до 14:00.

Кафе, рестораны и ТЦ

Торговым центрам разрешили работать с 10:00 до 20:00 по будням, а по выходным они будут закрыты. Кафе и рестораны будут работать на вынос, а также осуществлять адресную доставку с 07:00 до 20:00 по будням и с 07:00 до 00:00 по выходным. Торговые точки на открытом воздухе будут работать с 07:00 до 19:00 и только по будням.

Спортзалы, бассейны, кинотеатры, кальянные, парки аттракционов, сауны, хаммамы и тому подобные заведения пока останутся закрытыми.

Магазины и рынки

Продуктовым магазинам и рынкам разрешили работать не только по будням, но и на выходных, ограничив график их работы 10:00 – 17:00 часами. Посещать их смогут только туристы или местные, которые живут от таких магазинов/рынков в пешей доступности.

Транспорт

Поездки между городами будут запрещены во время комендантского часа и разрешены в остальные часы. 

  • С 15 мая Турция отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов.

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Дарья Мостовая
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туризм Турция ограничения карантин коронавирус
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