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COVID-19. В Израиле снимут ограничения на собрания после успешной компании по вакцинации

24.05.2021, 10:42
COVID-19. В Израиле снимут ограничения на собрания после успешной компании по вакцинации - Фото
Медик набирает в шприц вакцину Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

С 1 июня 2021 года Израиль снимает ограничения на собрания, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает The Times of Israel.

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После успешной кампании вакцинации коронавирус в Израиле практически исчез, отмечают журналисты.

Также будут отменены ограничения на доступ в определенные места только для вакцинированных.

Об отмене ограничений заявил 23 мая министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн. Он подчеркнул, что требование носить маски в помещении останется в силе как минимум в течение следующих двух недель. Эксперты по здравоохранению оценивают. стоит ли отменить ношение масок.

Останутся в силе и правила, регулирующие международные поездки, они могут быть даже ужесточены, чтобы предотвратить потенциальное распространение новых вариантов COVID-19.

  • 20 апреля 2021 года сообщалось, что в Израиле закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Причина - перестали поступать новые пациенты, уровень заражения в стране снизился до 0,3%.
  • С 4 мая Израиль запретил въезд иностранцев с территории Украины из-за пандемии коронавируса.
Денис Юдин
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Израиль вакцинация карантин коронавирус COVID-19
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