Израиль запретил въезд из Украины
05.05.2021, 18:49
Фото: depositphotos.com
Израиль с 4 мая запретил въезд иностранцев с территории Украины (в том числе граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
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Кроме того, отмечает посольство, израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные компетентными органами страны для въезда до 1 мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Израиля.
Подробная информация о порядке въезда на территорию Израиля.
Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения установленных ограничений.
- 20 апреля сообщалось, что в Израиле закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Причина - перестали поступать новые пациенты, уровень заражения в стране снизился до 0,3%.
- За прошлые сутки в Израиле зафиксировали 42 новых случая коронавируса и ни одной смерти.
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