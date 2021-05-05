UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль запретил въезд из Украины

05.05.2021, 18:49
Израиль запретил въезд из Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Израиль с 4 мая запретил въезд иностранцев с территории Украины (в том числе граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, отмечает посольство, израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные компетентными органами страны для въезда до 1 мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Израиля.

Подробная информация о порядке въезда на территорию Израиля.

Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения установленных ограничений.

  • 20 апреля сообщалось, что в Израиле закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Причина - перестали поступать новые пациенты, уровень заражения в стране снизился до 0,3%. 
  • За прошлые сутки в Израиле зафиксировали 42 новых случая коронавируса и ни одной смерти.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль карантин коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 