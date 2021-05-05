Израиль запретил въезд из Украины

Израиль с 4 мая запретил въезд иностранцев с территории Украины (в том числе граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

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Кроме того, отмечает посольство, израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные компетентными органами страны для въезда до 1 мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Израиля.

Подробная информация о порядке въезда на территорию Израиля.

Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения установленных ограничений.

20 апреля сообщалось, что в Израиле закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Причина - перестали поступать новые пациенты, уровень заражения в стране снизился до 0,3%.

За прошлые сутки в Израиле зафиксировали 42 новых случая коронавируса и ни одной смерти.

Вадим Ребрина

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