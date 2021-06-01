ВОЗ переименует штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации стран

Всемирная организация здравоохранения объявила о новой системе наименования вариантов COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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Отныне ВОЗ будет использовать греческие буквы для обозначения вариантов, впервые обнаруженных в таких странах, как Великобритания, Южная Африка, Бразилия и Индия.

Британский вариант обозначен как Alpha, южноафриканский – Beta, бразильсткий – Гамма, а индийский – Delta.

ВОЗ заявила, что это должно упростить использование названий в обсуждении, а также уберет обозначения стран из названий новых вариантов коронавируса, и таким образом предотвратит появление негативных ассоциаций.

"Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за обнаружение и сообщение о новых вариантах", – написала технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

27 мая сообщалось, что социальная сеть Facebook больше не будет удалять публикации, в которых утверждается, что коронавирус Sars-Cov-2 был создан искусственно.

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Наталия Медведева

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