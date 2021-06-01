UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВОЗ переименует штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации стран

01.06.2021, 00:02
ВОЗ переименует штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации стран - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Всемирная организация здравоохранения объявила о новой системе наименования вариантов COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отныне ВОЗ будет использовать греческие буквы для обозначения вариантов, впервые обнаруженных в таких странах, как Великобритания, Южная Африка, Бразилия и Индия.

Британский вариант обозначен как Alpha, южноафриканский – Beta, бразильсткий – Гамма, а индийский – Delta.

ВОЗ заявила, что это должно упростить использование названий в обсуждении, а также уберет обозначения стран из названий новых вариантов коронавируса, и таким образом предотвратит появление негативных ассоциаций.

"Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за обнаружение и сообщение о новых вариантах", – написала технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

  • 27 мая сообщалось, что социальная сеть Facebook больше не будет удалять публикации, в которых утверждается, что коронавирус Sars-Cov-2 был создан искусственно

Читайте также: Китай ответил Байдену, который допустил, что коронавирус мог произойти из лаборатории

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВОЗ коронавирус штамм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 