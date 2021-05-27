Facebook больше не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса
Социальная сеть Facebook больше не будет удалять публикации, в которых утверждается, что коронавирус Sars-Cov-2 был создан искусственно. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ABCNews.
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"В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области здравоохранения, мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", – заявил представитель Facebook.
Утверждения о том, что коронавирус был создан человеком, появились почти с самого начала пандемии. Большое внимание уделялось китайскому институту вирусологии в Ухане, где была впервые обнаружена вспышка заболевания.
О том, что коронавирус пришел из лаборатории, часто заявлял бывший президент США Дональд Трамп.
Журналисты подчеркивают, что утверждения об искусственном происхождении коронавируса и о том, что он распространился из лаборатории, не обязательно совпадают.
- В конца января 2020 года Facebook ввел политику удаления постов о коронавирусе, которые считал конспирологическими.
- В феврале 2021-го Facebook расширил список фейковых заявлений о коронавирусе, добавив к ним и утверждения о его искусственном происхождении.
- В том же месяце миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.
- 14 мая в журнале Science было опубликовано письмо влиятельных ученых, которые призвали не отбрасывать версию с утечкой коронавируса из лаборатории.
- Вчера, 26 мая, президент США Джо Байден поручил разведке расследовать происхождение коронавируса.
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