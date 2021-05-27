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Facebook больше не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

27.05.2021, 14:05
Facebook больше не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса - Фото
Фото – pixabay

Социальная сеть Facebook больше не будет удалять публикации, в которых утверждается, что коронавирус Sars-Cov-2 был создан искусственно. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ABCNews.

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"В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области здравоохранения, мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", – заявил представитель Facebook.

Утверждения о том, что коронавирус был создан человеком, появились почти с самого начала пандемии. Большое внимание уделялось китайскому институту вирусологии в Ухане, где была впервые обнаружена вспышка заболевания.

О том, что коронавирус пришел из лаборатории, часто заявлял бывший президент США Дональд Трамп.

Журналисты подчеркивают, что утверждения об искусственном происхождении коронавируса и о том, что он распространился из лаборатории, не обязательно совпадают.

Денис Юдин
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facebook коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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