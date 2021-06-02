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Канада советует комбинировать вакцины: после AstraZeneca колоть Pfizer или Moderna

02.06.2021, 10:15
Канада советует комбинировать вакцины: после AstraZeneca колоть Pfizer или Moderna - Фото
Covid-19 vaccines (Фото - ЕРА)

В Канаде рекомендуют комбинировать вакцины от коронавируса: после первой дозы Oxford-AstraZeneca вторую давать либо Pfizer-BioNTech, либо Moderna. Об этом сообщает СВС.

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Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) изменил свои указания о смешивании вакцин от коронавируса и рекомендует жителям страны сочетать препараты "в определенных ситуациях".

Получив первую дозу AstraZeneca, второй укол разрешено делать биопрепаратами Pfizer и Moderna.

Новое руководство основано на исследованиях из Испании и Британии: они показали, что комбинирование AstraZeneca и Pfizer было безопасно и эффективно для предотвращения COVID-19.

Ожидается, что такой подход поможет ускорить темпы вакцинации в стране и избежать возможных крайне редких тромбозов с тромбоцитопенией от аденовирусной вакцины. 

  • В апреле 2020-го в крупной канадской провинции расширили применение вакцины Oxford-AstraZeneca.
  • По состоянию на 22 мая в Канаде более 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer, более чем 3,5 млн – вакцину Moderna и более 2,1 млн – вакцину AstraZeneca.

Читайте также: Как доза Pfizer и AstraZeneca защищает от "индийского" штамма коронавируса – исследования

Оксана Житнюк
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