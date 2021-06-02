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Биология | Всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека: исследование

02.06.2021, 12:02
Всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека: исследование - Фото
летучая мышь pixabay.com

Всего лишь одна мутация позволяет вирусу RaTG13, неэффективному в заражении человека близкому родственнику коронавируса SARS-CoV-2, успешно инфицировать человеческие клетки и органоиды кишечника. К такому выводу пришли после экспериментов немецкие молекулярные биологи, препринт их исследования выложен на bioRxiv.

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Наиболее вероятная гипотеза происхождения пандемического SARS-CoV-2 – "перескакивание" на людей из дикого резервуара в природе, вероятно, от летучих мышей. Разрушительный результат перехода на человека обуславливается способностью S-белка его "короны" использовать человеческий рецептор ACE2 для проникновения в клетки.

Хотя S-белок ближайшего родственного вируса летучих мышей, RaTG13, и демонстрирует высокое сходство с S-белком SARS-CoV-2, он не взаимодействует эффективно с человеческим рецептором ACE2.

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Авторы провели лабораторные эксперименты с псевдовирусами и за счет различных способов анализа, включая электронную микроскопию, выяснили, что только лишь одна мутация в геноме SARS-CoV-2 (R403T↔T403R) значительно снизила инфицирование вирусом. Проведя обратную перестановку в этой точке генома RaTG13, ученые получили заразный для человека вариант этого вируса летучих мышей.

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"Наши результаты показывают, что присутствие положительно заряженной аминокислоты в положении 403 в S-белке имеет решающее значение для эффективного использования человеческого ACE2. Это открытие может помочь предсказать зоонозный потенциал коронавирусов животных", – подчеркивают биологи важность своих результатов.

В мае 2020 года ученые сообщили, что в южной провинции Юньнань (КНР) найден RmYN02 – еще один "ближайший родственник" коронавируса SARS-CoV-2.

Летом 2020-го британские генетики предположили, что SARS-CoV-2 на генеалогическом дереве отошел от родственных ему коронавирусов летучих мышей вроде RaTG13 не в прошлом году и даже не в этом тысячелетии, а примерно 40–70 лет назад.

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Евгений Пилипенко
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