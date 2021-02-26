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Мексиканские медики сравнили риск умереть от ковида и гриппа в реанимации

26.02.2021, 10:41
Мексиканские медики сравнили риск умереть от ковида и гриппа в реанимации - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Риск смерти среди тех, кто попал в отделение интенсивной терапии с COVID-19, почти вчетверо выше, чем у аналогичных пациентов с гриппом. Об этом в препринте одноцентрового исследования сообщили в medRxiv ученые Нацинститута респираторных заболеваний в Мехико.

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Коронавирус SARS-CoV-2 и вирус наиболее распространенного типа гриппа A-H1N1 могут вызывать тяжелую пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром.

Авторы исследования сравнили 147 случаев тяжелого СOVID-19 с 94 аналогичными случаями гриппа (все c H1N1 – из доковидного периода). Все пациенты поступили в больницу на девятый день после появления симптомов и попали в реанимацию.

Общая смертность от ковида была выше, чем от гриппа (39% против 22%). После проведения анализа и моделирования ученые вывели показатель: риск умереть от ковида в реанимации в 3,7 раза выше.

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Выживаемость в группе ковида и гриппа:

График: medRxiv

Пациенты с гриппом чаще страдали ожирением, чаще использовали норадреналин, имели более высокие уровни глюкозы и лактодегидрогеназы в крови, а также меньшее количество тромбоцитов и более низкие значения индекса оксигенации (обмена кислорода в легких).

Авторы признают, что их выводы основаны на ограниченной базе случаев, и для точного понимания разницы между летальностью от гриппа и ковида в реанимации нужны более масштабные исследования.

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Евгений Пилипенко
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