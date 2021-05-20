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Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Нашли "родственников" SARS-CoV-2

20.05.2021, 08:32
Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Нашли
Иллюстративное фото: pixabay.com

Подобные пандемическому коронавирусу потенциальные патогены циркулируют среди летучих мышей на юге Краснодарского края России недалеко от Украины. К такому выводу пришли ученые центра им. Гамалеи в РФ, проверив кал и мазки из ротовой полости большого (R. ferrumequinum) и малого (R. hipposideros) подковоносов.

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"Мы обнаружили и генетически описали два новых SARS-подобных коронавируса – Хоста-1 и Хоста-2", – пишут в препринте исследования на bioRxiv сотрудники института, где разработали вакцину "Спутник V".

Большинство SARS-подобных коронавирусов летучих мышей не способны связыватьcя с ACE2 на клетках человека и потому не заражают их. Но недавно у китайских подковоносов были обнаружены несколько штаммов, которые могут использовать этот рецептор и чьи белки очень похожи на SARS-CoV или SARS-CoV-2. Считается, что "прародители" последних возникли после рекомбинации между коронавирусами летучих мышей.

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Российские биологи заявили о "свидетельствах рекомбинации" в эволюционной истории Хосты-1, в результате чего вирус приобрел структурные белки S, E и M, а также неструктурные гены ORF3, ORF6, ORF7a и ORF7b из вируса, который ближе к кенийскому штамму, чем к европейским.

Места отбора проб

"Можно предположить, что генетическое разнообразие вирусов в регионе значительно выше, чем известно, и между ними происходит постоянный обмен генами. Это требуют дальнейшего изучения с особым упором на разнообразие гена S", – пишут авторы, имея ввиду ген, который кодирует S-белок, за счет которого вирус может заражать человека.

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Евгений Пилипенко
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