Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Нашли "родственников" SARS-CoV-2

Подобные пандемическому коронавирусу потенциальные патогены циркулируют среди летучих мышей на юге Краснодарского края России недалеко от Украины. К такому выводу пришли ученые центра им. Гамалеи в РФ, проверив кал и мазки из ротовой полости большого (R. ferrumequinum) и малого (R. hipposideros) подковоносов.

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"Мы обнаружили и генетически описали два новых SARS-подобных коронавируса – Хоста-1 и Хоста-2", – пишут в препринте исследования на bioRxiv сотрудники института, где разработали вакцину "Спутник V".

Большинство SARS-подобных коронавирусов летучих мышей не способны связыватьcя с ACE2 на клетках человека и потому не заражают их. Но недавно у китайских подковоносов были обнаружены несколько штаммов, которые могут использовать этот рецептор и чьи белки очень похожи на SARS-CoV или SARS-CoV-2. Считается, что "прародители" последних возникли после рекомбинации между коронавирусами летучих мышей.

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Российские биологи заявили о "свидетельствах рекомбинации" в эволюционной истории Хосты-1, в результате чего вирус приобрел структурные белки S, E и M, а также неструктурные гены ORF3, ORF6, ORF7a и ORF7b из вируса, который ближе к кенийскому штамму, чем к европейским.

"Можно предположить, что генетическое разнообразие вирусов в регионе значительно выше, чем известно, и между ними происходит постоянный обмен генами. Это требуют дальнейшего изучения с особым упором на разнообразие гена S", – пишут авторы, имея ввиду ген, который кодирует S-белок, за счет которого вирус может заражать человека.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает SARS-CoV-2.

Миссия ВОЗ в феврале 2021 года заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории "крайне маловероятно". Другие ученые допустили, что он все же мог "сбежать" из лаборатории, где его – естественно развившийся в природе – изучали.

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Евгений Пилипенко

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