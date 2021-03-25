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Многие украинцы уверены, что коронавирус "создан, чтобы уменьшить население" – опрос

25.03.2021, 11:36
Многие украинцы уверены, что коронавирус
Скриншот из видеозаписи ITV

Целых 71% украинцев считают, что коронавирус SARS-CoV-2 "создан искусственно", причем большинство тех, кто придерживается такого мнения, верят в конспирологическую теорию – "чтобы уменьшить количество населения" Земли. Такие результаты опроса показала социологическая компания Группа Рейтинг. Заказчик исследования – Форум здоровья Зоряны Скалецкой.

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Лишь 19% опрошенных полагают, что вирус появился в результате эволюции в дикой природе. В этом также уверены и ученые.

Их тех, кто уверен в искусственном его происхождении, 31% считают, что "это был научный эксперимент", 27% – что это "бактериологическое оружие" (вирус – не бактерия, — ред.).

Примерно поровну тех, кто считает, что "вирус создали, чтобы создать экономический кризис" (17%) или "заработать на вакцине" (16%).

12% приверженцев идеи об искусственном вирусе переживают, что он "создан, чтобы контролировать людей", и всего 4% – "чтобы усилить влияние развитых стран".

Если вирус – искусственный, для чего, по вашему, его создали?

Молодежь 18-29 лет больше других возрастных категорий считает, что это естественный вирус (27%; но 66% опрошенных этого возраста полагают, что он "создан"). Люди среднего возраста, 40-59 лет, склоняются к "искусственному" вирусу (в этом уверены 74% таких).

Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19

Больше всего сторонников естественного происхождения вируса – среди симпатиков партий Евросолидарность (30%), меньше всего – Радикальной партии (13%), Батькивщины (14%) и ОПЗЖ (15%):

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Опрос по телефону при помощи компьютера проведен 18-19 марта 2021 года среди 1500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,5%. 

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В Украине сейчас – резкий всплеск заболеваемости COVID-19, в том числе из-за циркуляции измененного "британского" штамма. Число суточных госпитализаций бьет рекорды осенней волны – уже больше 5000 в день, идут рекорды по количеству смертей за сутки, только официально (что и близко не соответствует реалиям) ежедневное число инфицированных превысило 16 000 человек.

В части регионов не хватает медиков для "инфекционок". Некоторые области и города ушли и уходят на частичный локдаун, но "общенациональный локдаун не планируется". Из-за волны эпидемии у здравоохранения – проблемы с оказанием срочной медпомощи в том числе и по другим направлениям. 

Евгений Пилипенко
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