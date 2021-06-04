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Топ-инфекционист США хочет увидеть медкарточки шахтеров, заболевших после пещеры в Китае

04.06.2021, 11:32
Топ-инфекционист США хочет увидеть медкарточки шахтеров, заболевших после пещеры в Китае - Фото
Энтони Фаучи (фото - ЕРА)

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал власти Китая показать медицинские записи некоторых пациентов, которые в 2019 году и ранее заболели острой респираторной инфекцией, но что это было – первые случаи коронавирусной болезни COVID-19 или что-то другое, неизвестно. Обращение топ-инфекциониста США приводит газета The Financial Times.

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Фаучи говорит о трех сотрудниках Уханьского института вирусологии (WIV), которые чем-то тяжело заболели в ноябре 2019 года, и шести шахтеров, также заболевших после посещения в 2012 году пещеры, населенной летучими мышами. Трое из них умерли от болезни, после чего ученые WIV побывали в пещере и взяли пробы у рукокрылых.

МИД КНР назвал сообщение о болезни сотрудников WIV "не соответствующим действительности". Ши Чжэнли, ведущий эксперт WIV по коронавирусам, ранее также отрицала наличие каких-либо случаев заражения в лаборатории. Фаучи не оспаривает это утверждение, но считает, что расследование следует продолжить.

"Я хотел бы увидеть медицинские карточки трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели, и если да, то чем? То же самое с шахтерами, которые заболели годы назад. Что говорят медицинские записи этих людей? Был ли у них вирус? Что там было? Вполне возможно, что источники SARS-CoV-2 были в той пещере, и он либо начал распространяться естественным путем (оттуда), либо прошел лабораторию", – приводит газета слова главного инфекциониста США.

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Фаучи также сказал FT, что он по-прежнему считает, что вирус впервые был передан людям через животных. Директор NIAID указал, что даже если бы в лаборатории действительно заболели COVID-19, сотрудники могли заразиться вне WIV.

В конце мая президент США Байден поручил разведке в трехмесячный срок тщательнее расследовать происхождение коронавируса.

Сейчас первым подтвержденным случаем COVID-19 считается человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года. Китай неоднократно отрицал, что вирус мог ускользнуть из одной из его лабораторий, где изучают коронавирусы. В противовес обвинениям там заявляли, что SARS-CoV-2 якобы мог возникнуть "в лаборатории на военной базе США Форт-Детрик в Мэриленде".

Евгений Пилипенко
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