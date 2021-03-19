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Китай сообщил о новом найденном коронавирусе: он на 91% идентичен "нашему" SARS-CoV-2

19.03.2021, 11:30
Китай сообщил о новом найденном коронавирусе: он на 91% идентичен
Cкриншот из видеозаписи Bat Conservation International

Китайские биологи сообщили об обнаружении у летучих мышей Rhinolophus blythi из провинции Юньнань нового связанного с SARS-CoV-2 коронавируса. Препринт их исследования выложен на сервере bioRxiv.

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Вирус PrC31 выделен из выделений и биологических жидкостей животных, отобранных для проб в 2018 году. С тех пор шло его исследование.

Геном состоит из 29 749 "букв"-нуклеотидов. После его расшифровки выяснилось, что вирус на 90,7% идентичен SARS-CoV-2, а его схожесть с другим коронавирусом летучих мышей ZC45 – 92%.

Смотрите видео: Впервые показано, как в частице коронавируса упакован его геном

Хотя в целом геном PrC31 был более тесно связан с ZC45, несколько его генов показали очень сходные нуклеотидные идентичности (>96%) с тем вирусом, который стал причиной нынешней пандемии. Филогенетический анализ подтвердил, что у них был общий предок.

Гены ORF8 и ORF1a обнаруженного вируса оказались генетически ближе к SARS-CoV-2, чем любые другие известные вирусы: 98,1% и 96,6% идентичности соответственно.

При этом рецептор-связывающий домен PrC31 (часть белка-шипа, которая "якорится" за поверхность клетки-жертвы) показал только 64,2% аминокислотной идентичности с SARS-CoV-2, но был почти идентичен таковому у ZC45.

"Это открытие подтверждает, что летучие мыши являются естественными хозяевами SARS-CoV-2, и дает больше доказательств происхождения SARS-CoV-2 от них", – подчеркнули авторы публикации. Чтобы глубже понять происхождение SARS-CoV-2 и найти его более близких родственников, нужно расширить районы отбора проб и виды животных для исследований, советуют они.

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Евгений Пилипенко
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