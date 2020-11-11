На видео впервые показали, как в частице коронавируса упакован его генетический код

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Модель демонстрирует полную структуру вируса в том виде, в каком ученые ее знают на сегодняшний день

Видеодизайнеры из Научно-технологического университета им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии показали на видео, как в частицах коронавируса SARS-CoV-2 упакована его генетическая информация. Ролик размещен на сервисе Video.

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Для разработки модели была использована информация со снимков электронной микроскопии, а также из баз данных белков. Наиболее вероятную гипотезу о том, как упакованы "внутренности" вируса, арабским дизайнерам предоставил Исследовательский институт Скриппса в США.

"Если эта гипотеза окажется неверной, мы сможем легко обновить модель", – добавили авторы.

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В алгоритме прописан набор правил, определяющих, как каждый из компонентов вируса ориентирован и взаимодействует с другими. На видео показано, что диаметр частицы "от шипа до шипа" на поверхности – около 120 нанометров.

"Наша 3D-модель демонстрирует структуру вируса на атомарном уровне и раскрывает детали, которые ранее было невозможно увидеть: например, как, по нашим предположениям, белки нуклеокапсида (оболочка/каркас для генома вируса, – ред.) образуют веревочную структуру внутри", – пишут авторы.

Они говорят, что их система моделирования дает возможность оперативно вносить уточнения и новые данные, которыми потребуется быстро обновить визуализацию.

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Теги: наука, видео, вирус, биология, модель, визуализация, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2
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