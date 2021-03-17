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Из пучины в Тихом океане подняли микробов, которых не видит иммунитет человека

17.03.2021, 08:41
Из пучины в Тихом океане подняли микробов, которых не видит иммунитет человека - Фото
Иллюстративное фото бактерии Moritella: Yuichi Nogi/Infection

На глубине более 3000 м около островов Феникс в центральной части Тихого океана обнаружены бактерии, которых врожденный человеческий иммунитет просто не видит – настолько эти два вида чужеродны друг другу. Об этом в журнале Science Immunology пишет группа биологов Бостонского университета и Гарвардской медшколы, которая работала совместно с экипажем научного судна от Института океана Шмидта.

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Ученые пишут о представителях рода Moritella из класса грамотрицательных морских гамма-протеобактерий.

Внешнее покрытие бактерий состоит из липополисахаридной (ЛПС) пленки: другие организмы распознают микробов по определенным лигандам (участкам молекул) этих веществ. Но ЛПС-рецепторы в культуре клеток человека, мышей и краба не смогли "засечь" 80% поднятых с глубины бактерий.

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Это открытие расшатывает общепринятое убеждение, что наш иммунитет практически универсален, то есть может распознавать любые микроорганизмы, с которыми столкнется, в том числе из окружающей среды, с которой человек никогда не встречается.

Авторы пишут, что никто толком не проверял универсальность этого правила, и для обнаруженных ими глубоководных бактерий "люди – марсиане, и наоборот".

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Они считают, что открытие может дать толчок к созданию новых биоинструментов и терапий. Например, использовать бактерии-"невидимки" для точечной доставки лекарств в органы или иммунной терапии.

Иллюстративное фото бактерии Moritella (Leibniz-Institut DSMZ)

К гамма-протеобактериям относят чрезвычайно большое количество патогенных, вроде сальмонеллы, кишечной и чумной палочек, возбудителя брюшного тифа и холерный вибрион.

Евгений Пилипенко
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