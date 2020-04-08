На глубине у Австралии удалось снять огромную сифонофору в "позе НЛО" – видео

Морские биологи из американского Института океана Шмидта сняли на видео гигантскую особь сифонофоры вида аполемия – колониальных беспозвоночных из отряда пелагических стрекающих. Вероятно, пишут они, этот экземпляр – самый большой из когда-либо зарегистрированных.
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"Самый частый вопрос – насколько оно большое? У нас нет точного размера, но оператор телеуправляемого необитаемого подводного аппарата использовал лидар для оценки: диаметр наружного кольца – 15 м, так что только это кольцо само по себе – приблизительно 47 м", – восхищаются исследователи.
По словам океанологов с судна Falkor, колония на видео находится в "странной, похожей на НЛО" позе кормления.
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Сейчас известно около 160 видов сифонофор – колоний полипов и медузоидов. К ним относится и крайне ядовитая, смертельно опасная для человека форма – португальский кораблик.
Еще пара видео Schmidt Ocean из каньона:
Видео снято в экспедиции по исследованию глубинных каньонов Нингалу у кораллового рифа вдоль западного побережья Австралии.
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