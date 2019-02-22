Летучий бульдог: найдена суперпчела, считавшаяся вымершей - видео

Фотограф-натуралист Клей Болт сфотографировал пчелу Megachile pluto, которую почти 40 лет считали вымершей. Это самая большая пчела в мире - размером с большой палец взрослого человека и с челюстями как у жука-оленя. Об этом сообщает BBC.

Пчелу впервые описал британский энтомолог Альфред Уоллес в 1858 году, но вскоре ее численность сократилась настолько, что вид стали считать вымершим.

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В последний раз "гигантскую пчелу Уоллеса" видели в 1981 году на индонезийском острове Бачан. Тогда нашли шесть гнезд.

Теперь исследователь из Фонда дикой природы Клей Болт обнаружил самку этого вида на том же острове, повторив маршрут энтомолога позапрошлого века на основе его записей.

Уоллес описывал Megachile pluto как "большое, похожее на осу черное насекомое с челюстями как у жука-оленя".

"Вид этого "летучего бульдога", в существовании которого мы вообще не были уверены, действительно захватывает дух", - сказал Болт.

Ентомолог Принстонского университета Эли Вайман, участвовавший в экспедиции Болта, надеется , что обнаружение особей пчелы выживших увеличит интерес к этому виду, и, возможно, на этот раз его удастся защитить от вымирания.

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