В янтаре нашли пчелу: более древние науке неизвестны - фото

Фото: oregonstate.edu

Ученые Орегонского университета нашли запечатанную в янтаре пчелу: ее возраст оценивают в 100 млн лет, то есть эта особь жила в среднем меловом периоде. Более древних пчел современная наука пока не знает, сообщила пресс-служба вуза.

Окаменелость пчелы ранее неизвестного вида, рода и семейства обнаружили в Мьянме. Вместе с самкой Apicula Discoscapa найдена пыльца, а также другие насекомые: 21 личинка жучка-триунгулина, паразита, который питается личинками пчел.

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Именно паразиты, которые цеплялись за пчелу 100 млн лет назад, возможно, стали причиной сбоя траектории полета, в результате чего насекомое попало в живицу хвойного дерева. Много пыльцы на пчеле указывает на то, что она незадолго до смерти побывала на цветках.

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Пчелы всю свою жизнь питаются нектаром и пыльцой. Играют важную роль в опылении цветущих растений, являясь самой многочисленной группой опылителей в экосистемах, связанных с цветами. Есть около 21 000, которые обитают везде, кроме Антарктиды. Размер - от 2,1 мм до 39 мм.

Пчелы произошли от хищников - песочных ос, но об изменениях, которые они претерпели в этом процессе, мало что известно. Находка имеет общие черты с современными пчелами, включая перистые волоски, округлую переднеспинку и пару шпор на задней голени. При этом она похожа и на апоидных ос - из-за очень низко расположенных антеннальных гнезд и вен на крыльях.

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