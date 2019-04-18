BeeSexual. Pornhub запустил раздел с пчелиным "порно"

Фото: скриншот видео

Порносайт Pornhub запустил раздел под названием BeeSexual, где опубликованы видео спаривания пчел. Сейчас на сайте уже 14 таких видео.

Как сообщает ресурс, раздел создали для того, чтобы спасти этих насекомых от вымирания и Pornhub пожертвует деньги благотворительным организациям, которые занимаются спасением пчел.

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Видео характерными текстами и звуками озвучивают профессиональные порноактеры.

14 февраля Pornhub представил музыкальный альбом из шести треков ко Дню святого Валентина (День влюбленных).