Pornhub выпустил музыку ко Дню святого Валентина - видео

Крупнейший видеосервис для взрослых Pornhub представил музыкальный альбом из шести треков ко Дню святого Валентина (День влюбленных), который отмечают сегодня, 14 февраля. Аудио опубликовано на канале Pornhub в YouTube.

В альбом "Pornhub Valentine’s Day Album" вошли композиции, записанные рэперами PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO и 24hrs. В записи участвовала модель Анжела Уайт, известная как Блэк Чайна (Black Chyna).

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"Мы решили избавить вас от стресса, связанного с планированием идеального Дня святого Валентина. Наша команда решила выразить свою любовь к поклонникам Pornhub и создать такой соблазнительный альбом, который бы заставил покраснеть даже самого Купидона", - говорится в сообщении Pornhub.

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