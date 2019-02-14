День Святого Валентина: история и традиции праздника

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Сегодня, 14 февраля, в мире отмечают День Святого Валентина.

В этот день принято признаваться в любви и дарить открытки в виде сердечек – валентинки.

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История праздника

Император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться для того, чтобы женщины не мешали их военной службе. Однако некоторые люди венчались тайно, им помогал проповедник Валентин.

Когда император узнал о тайных венчаниях, он приказ бросить Валентина в темницу. Ему объявили, что казнят на следующий день. Тогда Валентин написал письмо своей любимой девушке. Это стало его последним желанием.

Через 200 лет католическая церковь Валентина канонизировала. Таким образом, 14 февраля стал считаться Днем Святого Валентина и праздником всех влюбленных.

Есть традиция - если сделать предложение на 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким.

13 февраля в мире отмечали Международный день презерватива.