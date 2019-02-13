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13.02.2019, 10:17

Сегодня День презерватива: в центре Киева - бесплатная раздача

Сегодня День презерватива: в центре Киева - бесплатная раздача - Фото
Фото: ЕРА

Международный праздник отмечают уже в 13-й раз

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Сегодня, 13 февраля, в мире отмечают Международный день презерватива: празднование состоится в киевском парке Шевченко. Об этом пишет в Facebook украинское представительство неправительственной организации в борьбе с ВИЧ/СПИД в мире AIDS Healthcare Foundation.

С 10:00 до 15:00 в парке можно бесплатно пройти тест на вирус иммунодефицита человека и взять контрацептивы.

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Также там откроют арт-инсталляцию "Любовь" с элементом дополненной реальности. Тематика - безопасный секс.

Всемирный день презерватива появился в календаре относительно недавно - в 2007 году. Накануне Дня святого Валентина это, считают авторы идеи праздника, является напоминанием о безопасности половых связей.

Читайте также: В Луганске раздавали просроченные "гуманитарные" презервативы

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Теги: праздник, секс, вич, презерватив, спид, международный день, контрацепция
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