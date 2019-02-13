Сегодня День презерватива: в центре Киева - бесплатная раздача

Фото: ЕРА

Сегодня, 13 февраля, в мире отмечают Международный день презерватива: празднование состоится в киевском парке Шевченко. Об этом пишет в Facebook украинское представительство неправительственной организации в борьбе с ВИЧ/СПИД в мире AIDS Healthcare Foundation.

С 10:00 до 15:00 в парке можно бесплатно пройти тест на вирус иммунодефицита человека и взять контрацептивы.

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Также там откроют арт-инсталляцию "Любовь" с элементом дополненной реальности. Тематика - безопасный секс.

Всемирный день презерватива появился в календаре относительно недавно - в 2007 году. Накануне Дня святого Валентина это, считают авторы идеи праздника, является напоминанием о безопасности половых связей.

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