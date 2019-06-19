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19.06.2019, 10:36

Супрун объяснила, может ли быть опасно лечение пчелиным ядом

Супрун объяснила, может ли быть опасно лечение пчелиным ядом - Фото
Фото: Pixabay

И.о. министра здравоохранения предупредила, что когда речь идет об альтернативных методах лечения, "крайне важно мыслить критически"

Пчелиные продукты могут быть полезны, но при нескольких условиях. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя Facebook, комментируя эффективность апитерапии - альтернативного метода медицины, в котором для профилактики и лечения болезней используются пчелиные продукты.

"Во-первых, важно быть уверенным, что человек не имеет аллергии на такие продукты. Во-вторых, следует учитывать потенциальные риски от их использования. Добавить мед к чаю выглядит значительно безопаснее, чем целенаправленно жалиться ядом пчел или использовать пчелиные продукты или их гудение для лечения серьезных болезней", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что когда речь идет об альтернативных методах лечения, крайне важно мыслить критически и быть очень осторожным. "Чаще всего такие методы не имеют доказанной эффективности, недостаточно изучены и предлагаются людьми, не имеющими медицинского образования или надлежащего опыта", - объяснила она.

Супрун считает, что это - хороший простор для манипулирования, ведь пациенты в поисках любого метода лечения, способны не замечать потенциально опасных последствий для здоровья.

По ее словам, скорее всего такое "лечение" не принесет какой-то особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже.

И.о. министра здравоохранения убеждена, что альтернативное лечение пчелиными продуктами, которые принимаются местно, внутрь или вводится непосредственно в кровь являются небезопасными и непроверенными методами, которые могут иметь негативные последствия для здоровья. 

Ученые выяснили, что пчелы могут решать задачи с небольшим количеством нервных клеток в мозге.

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Теги: ульяна супрун, лечение, пчелы, пчелиный яд, апитерапия
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