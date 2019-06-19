Супрун объяснила, может ли быть опасно лечение пчелиным ядом

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Пчелиные продукты могут быть полезны, но при нескольких условиях. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя Facebook, комментируя эффективность апитерапии - альтернативного метода медицины, в котором для профилактики и лечения болезней используются пчелиные продукты.

"Во-первых, важно быть уверенным, что человек не имеет аллергии на такие продукты. Во-вторых, следует учитывать потенциальные риски от их использования. Добавить мед к чаю выглядит значительно безопаснее, чем целенаправленно жалиться ядом пчел или использовать пчелиные продукты или их гудение для лечения серьезных болезней", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что когда речь идет об альтернативных методах лечения, крайне важно мыслить критически и быть очень осторожным. "Чаще всего такие методы не имеют доказанной эффективности, недостаточно изучены и предлагаются людьми, не имеющими медицинского образования или надлежащего опыта", - объяснила она.

Супрун считает, что это - хороший простор для манипулирования, ведь пациенты в поисках любого метода лечения, способны не замечать потенциально опасных последствий для здоровья.

По ее словам, скорее всего такое "лечение" не принесет какой-то особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже.

И.о. министра здравоохранения убеждена, что альтернативное лечение пчелиными продуктами, которые принимаются местно, внутрь или вводится непосредственно в кровь являются небезопасными и непроверенными методами, которые могут иметь негативные последствия для здоровья.

Ученые выяснили, что пчелы могут решать задачи с небольшим количеством нервных клеток в мозге.