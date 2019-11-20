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Исследователи выяснили, что пчелы способны развивать скорость до 3 длин своего тела в секунду

Ученые Калифорнийского технологического института Крис Ро и Мортеза Хариб обнаружили, что пчелы, оказавшись в воде, не всегда погибают из-за утраты крыльями аэродинамических свойств. Насекомые способны передвигаться по поверхности воды и могут спастись, если успеют доплыть до суши примерно за пять минут. Статья исследователей опубликована PNAS.

Ученые выяснили, что пчелы используют свои влажные крылья для движения, подобного движению судов на подводных крыльях, и способны развивать скорость до 3 длин своего тела в секунду.

Насекомые ритмично, под углом ударяют крыльями по поверхности воды, создавая ассимметричные волны и более глубокий водоструйный поток, которые придают им двигательный импульс.

Ученые отмечают: чтобы пчелы могли поддерживать скорость передвижения, их крылья должны испытывать среднюю горизонтальную тягу ~ 20 мкН для преодоления гидродинамического сопротивления.

Исследователи построили механическое крыло, имитируещее крыло медоносной пчелы, и пришли к выводу, что способ движения насекомых по поверхности воды может быть использован при создании гибридных воздушно-водных транспортных средств.

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Теги: насекомые, пчелы, ученые
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